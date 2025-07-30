Минцифры: мессенджер Max не будет обязательным для электронной подписи

Мессенджер Max не станет обязательным для подписания электронных документов, для этого действует приложение «Госключ». Об этом сообщили в Минцифры. Ранее РБК со ссылкой на закон о национальном мессенджере сообщило, что все документы на подпись будут приходить только через этот сервис.