Минцифры: мессенджер Max не будет обязательным для электронной подписи
«В законе идет речь только про подпись документов в “Госключе”. Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью. Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше», – пояснило ведомство.
Министерство уточнило, что в Max не обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе». При этом мессенджер сможет рассылать уведомления о пришедших в «Госключ» документах.
15 июля правительство объявило о выборе оператора для создания национального мессенджера на основе платформы Max. Этим оператором назначена «Коммуникационная платформа» – дочерняя компания VK. В Минцифры заявляли, что вся инфраструктура платформы находится в России, что «гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил 28 июля, что рассчитывает, что Max сможет занять долю рынка при помощи честной конкуренции.