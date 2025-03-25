VK создает аналог китайского мессенджера с госуслугами и платежами WeChat

Представитель VK подтвердил «Ведомостям», что в ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия Max. В ней будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории страны и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, объяснил собеседник.