VK создает аналог китайского мессенджера с госуслугами и платежами WeChat

VK создает аналог китайского мессенджера с госуслугами и платежами WeChatЭксперты оценивают инвестиции в 1 млрд рублей
Технологический холдинг VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами компании. На первом этапе в нем будут доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежная система. В дальнейшем в Max должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, говорят собеседники.
Если продукт сможет интегрировать государственные сервисы, то Max потенциально может стать аналогом китайского WeChat, объяснил источник, близкий к VK.
Представитель VK подтвердил «Ведомостям», что в ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия Max. В ней будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории страны и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, объяснил собеседник.
На первом этапе в приложении будет несколько инструментов для создания корпоративных чат-ботов. Компании смогут создавать свои мини-приложения на базе Max Bot API, например финансовые сервисы, каталоги товаров для магазинов, меню ресторанов и сервисы поддержки в Max, уточнил представитель VK.