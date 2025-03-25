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VK создает аналог китайского мессенджера с госуслугами и платежами WeChat

Эксперты оценивают инвестиции в 1 млрд рублей
Ника Сизова
По оценкам экспертов, инвестиции VK только в разработку «русского WeСhat» могут достигать 1–2 млрд руб.
По оценкам экспертов, инвестиции VK только в разработку «русского WeСhat» могут достигать 1–2 млрд руб. / Алексей Майшев / РИА Новости

Технологический холдинг VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами компании. На первом этапе в нем будут доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежная система. В дальнейшем в Max должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, говорят собеседники.

Если продукт сможет интегрировать государственные сервисы, то Max потенциально может стать аналогом китайского WeChat, объяснил источник, близкий к VK.

Представитель VK подтвердил «Ведомостям», что в ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия Max. В ней будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории страны и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, объяснил собеседник.

На первом этапе в приложении будет несколько инструментов для создания корпоративных чат-ботов. Компании смогут создавать свои мини-приложения на базе Max Bot API, например финансовые сервисы, каталоги товаров для магазинов, меню ресторанов и сервисы поддержки в Max, уточнил представитель VK.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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