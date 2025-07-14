Платформа Max начала тестировать возможность создания каналов

Участие в тестировании приняли СМИ, знаменитости и инфлюенсеры. По завершении проверки новой функции пользователи получат возможность подписываться на каналы, оставлять реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и группировать их в папки. В ближайшем будущем также будут добавлены счетчик просмотров, возможность комментирования постов, а также настройка отдельного чата для канала и улучшение визуального оформления.