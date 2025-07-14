Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Платформа Max начала тестировать возможность создания каналов

Ведомости

Российская цифровая платформа Max начала тестировать возможность создания каналов. В дальнейшем пользователи смогут создавать их самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Участие в тестировании приняли СМИ, знаменитости и инфлюенсеры. По завершении проверки новой функции пользователи получат возможность подписываться на каналы, оставлять реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и группировать их в папки. В ближайшем будущем также будут добавлены счетчик просмотров, возможность комментирования постов, а также настройка отдельного чата для канала и улучшение визуального оформления.

10 июля Max интегрировала систему VK Security Gate, которая используется для автоматического анализа кода. В нее внедрены алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие повышать уровень безопасности за счет улучшения кода. Разработка способна анализировать 1,5 млрд строк кода. Мониторинг возможных уязвимостей и аномалий в программе происходит непрерывно. Результаты затем в режиме онлайн поступают экспертам по информационной безопасности компании.

Max – российская цифровая платформа пользовательских сервисов от VK. Она подразумевает собой объединение таких функций, как личные переписки, платежи, бизнес-сервисы, звонки, передачи файлов и др.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных