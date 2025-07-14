Платформа Max начала тестировать возможность создания каналов
Российская цифровая платформа Max начала тестировать возможность создания каналов. В дальнейшем пользователи смогут создавать их самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Участие в тестировании приняли СМИ, знаменитости и инфлюенсеры. По завершении проверки новой функции пользователи получат возможность подписываться на каналы, оставлять реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и группировать их в папки. В ближайшем будущем также будут добавлены счетчик просмотров, возможность комментирования постов, а также настройка отдельного чата для канала и улучшение визуального оформления.
10 июля Max интегрировала систему VK Security Gate, которая используется для автоматического анализа кода. В нее внедрены алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие повышать уровень безопасности за счет улучшения кода. Разработка способна анализировать 1,5 млрд строк кода. Мониторинг возможных уязвимостей и аномалий в программе происходит непрерывно. Результаты затем в режиме онлайн поступают экспертам по информационной безопасности компании.
Max – российская цифровая платформа пользовательских сервисов от VK. Она подразумевает собой объединение таких функций, как личные переписки, платежи, бизнес-сервисы, звонки, передачи файлов и др.