Минпросвещения запустило в Мax чат-бот с предложениями главе ведомства

В сообщении говорится, что все поступившие сообщения передадут в ведомство. Инициативы аккумулируют и структурируют по тематикам. В Минпросвещения отметили, что обсуждение тем, направленных через чат-бот, запланировано в рамках специальной сессии на Форуме классных руководителей. Он пройдет с 1 по 3 октября в Москве.