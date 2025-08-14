Минпросвещения запустило в Мax чат-бот с предложениями главе ведомства
Минпросвещения запустило в мессенджере Мax чат-бот, куда педагоги смогут направить свои предложения главе ведомства Сергею Кравцову. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.
В сообщении говорится, что все поступившие сообщения передадут в ведомство. Инициативы аккумулируют и структурируют по тематикам. В Минпросвещения отметили, что обсуждение тем, направленных через чат-бот, запланировано в рамках специальной сессии на Форуме классных руководителей. Он пройдет с 1 по 3 октября в Москве.
25 июля Минпросвещения сообщило, что российскую образовательную платформу «Сферум» интегрируют в Мax к началу нового учебного года.