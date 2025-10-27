Количество пользователей в Max достигло 50 млн человек
В национальном мессенджере Max уже прошли регистрацию 50 млн пользователей, сообщила компания. Среднесуточный охват за октябрь составил более 19 млн человек. Рекордным показатель стал 22 октября, когда за сутки он достиг 22,5 млн пользователей.
Всего в мессенджере уже отправили 3,7 млрд сообщений, а также совершили 842 млн звонков. Количество видеокружков, отправленных пользователями в Max, достигло 25 млн. При этом число групповых чатов составило 7,6 млн.
По данным представителей мессенджера, среди блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков хотя бы в одной соцсети каналы в Max уже завели 13 000 человек. Среди них в том числе певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу и блогер-путешественник Максим Кудряшов.
23 октября в Max начала работу «Платформа для партнеров», которая позволяет продавцам товаров, сервисам бронирования путешествий и другому бизнесу интегрировать свои услуги в приложение. Компаниям необходимо быть зарегистрированными в России и иметь приложение в RuStore, а также пройти верификацию на «Госуслугах» или сайте одного из банков.