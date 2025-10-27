Количество пользователей в Max достигло 50 млн человек

23 октября в Max начала работу «Платформа для партнеров», которая позволяет продавцам товаров, сервисам бронирования путешествий и другому бизнесу интегрировать свои услуги в приложение. Компаниям необходимо быть зарегистрированными в России и иметь приложение в RuStore, а также пройти верификацию на «Госуслугах» или сайте одного из банков.