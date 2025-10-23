В Max появилась платформа для бизнеса по интеграции своих сервисов

По данным Max, пользователи платформы смогут автоматизировать работу с клиентами, а также продать услуги прямо в приложении мессенджера. В первом этапе открытия платформы уже приняли участие Ozon, «Магнит», Х5, «ВкусВилл» и еще более 500 партнеров. Сейчас идет второй этап подключения, а на следующем функция будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых.