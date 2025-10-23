Газета
Главная / Технологии /

В Max появилась платформа для бизнеса по интеграции своих сервисов

Ведомости

В Max начала работу «Платформа для партнеров», которая позволяет продавцам товаров, сервисам бронирования путешествий и другому бизнесу интегрировать свои услуги в приложение, сообщила компания.

Представители мессенджера объяснили, что компаниям нужно быть зарегистрированными в России и иметь приложение в RuStore. Перейдя в раздел «Инструменты» в магазине приложений, бизнес сможет воспользоваться платформой. Кроме того, важна верификация на «Госуслугах» или сайте одного из банков.

По данным Max, пользователи платформы смогут автоматизировать работу с клиентами, а также продать услуги прямо в приложении мессенджера. В первом этапе открытия платформы уже приняли участие Ozon, «Магнит», Х5, «ВкусВилл» и еще более 500 партнеров. Сейчас идет второй этап подключения, а на следующем функция будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых.

16 октября стало известно, что Max совместно с VK Education запустил хакатон для студентов российских вузов по созданию чат-ботов и мини-приложений для мессенджера. Победители получат поддержку VK для реализации своих решений в Max, а также денежные призы. 

 

