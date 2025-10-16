Max запустил хакатон для студентов по созданию чат-ботов и приложений

Принять участие в соревновании смогут учащиеся очной формы обучения любых специальностей. Соревнование будет состоять из нескольких этапов. Отмечается, что все, кроме финального, пройдут в онлайн-формате. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух или трех человек. После этого конкурсантам будет предложено пройти отборочное тестирование.