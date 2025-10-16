Газета
Max запустил хакатон для студентов по созданию чат-ботов и приложений

Max совместно с VK Education запустил хакатон для студентов российских вузов по созданию чат-ботов и мини-приложений для мессенджера. Победители получат поддержку VK для реализации своих решений в Max, а также денежные призы. Об этом говорится в сообщении компании. 

Принять участие в соревновании смогут учащиеся очной формы обучения любых специальностей. Соревнование будет состоять из нескольких этапов. Отмечается, что все, кроме финального, пройдут в онлайн-формате. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух или трех человек. После этого конкурсантам будет предложено пройти отборочное тестирование.

Прошедшие отбор студенты должны выбрать одно из трех направлений и разработать на их основе чат-боты или мини-приложения для Max. Среди направлений, предложенных к выбору, – цифровизация, социальный трек и эффективность.

В Max зарегистрировались более 45 млн пользователей

Технологии

Предполагается, что в финал попадут 54 команды. Победителями же смогут стать девять групп, которые защитят свои проекты перед жюри, состоящим из экспертов VK и вузов. Судьи оценят результаты работ студентов по критериям актуальности, качества реализации, полезности, охвату аудитории и др.

Общий призовой фонд составит 3 млн руб. В каждом из трех направлений команды-победители получат 500 000 руб. за первое место, 300 000 руб. – за второе и 200 000 руб. – за третье. Награждение победителей хакатона пройдет в Москве 30 ноября. 

6 октября «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope писали, что охват российского мессенджера Max продолжает расти третий месяц подряд. В сентябре 2025 г. площадку посетили более 41 млн человек, что составляет 34% россиян. Среднесуточный охват достиг 14 млн пользователей, а в последние дни месяца мессенджером ежедневно пользовались около 16,8 млн человек – 13,7% аудитории.

