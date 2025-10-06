Mediascope: в сентябре Max пользовался каждый третий россиянин
Охват российского мессенджера Max продолжает расти третий месяц подряд. По данным Mediascope, которые оказались в распоряжении «Ведомостей», в сентябре 2025 г. площадку посетили более 41 млн человек, что составляет 34% россиян.
Среднесуточный охват достиг 14 млн пользователей, а в последние дни месяца мессенджером ежедневно пользовались около 16,8 млн человек – 13,7% аудитории.
Согласно данным компании, рост охвата наблюдается по всем целевым группам. Показатели увеличиваются как среди мобильных пользователей, так и среди тех, кто использует десктопные версии сервиса.
В Mediascope подтвердили проведение аналитики аудитории мессенджера и верность указанных результатов измерений, пояснив, что месячный охват Max в сентябре 2025 г. составил 41,8 млн человек старше 12 лет. Вопрос о том, могут ли они как аналитики оценить причины роста, представители компании переадресовали в Max. «Ведомости» направили запрос представителю мессенджера.
4 сентября представители компании сообщали, что число зарегистрированных пользователей Max превысило 30 млн, а количество звонков в приложении достигло 8 млн в день – это в десятки раз больше июльских показателей. Общее число отправленных сообщений с момента запуска мессенджера превысило 1 млрд. К 2 октября количество пользователей превысило 40 млн.
С 1 сентября Max включен в перечень приложений для обязательной предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Он заменил «VK мессенджер», который до этого входил в список обязательных программ.
Интеграция Max с государственными структурами также набирает обороты. 29 июля в мессенджере появился официальный аккаунт Генпрокуратуры, 30 июля – МЧС и Совета Федерации. В тот же период в сервисе начали работу городские каналы служб 112 и 122 Санкт-Петербурга. Сейчас в Max действуют официальные аккаунты мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других представителей власти. 8 сентября в мессенджере был запущен официальный канал президента России.