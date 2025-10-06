Mediascope: в сентябре Max пользовался каждый третий россиянин

Интеграция Max с государственными структурами также набирает обороты. 29 июля в мессенджере появился официальный аккаунт Генпрокуратуры, 30 июля – МЧС и Совета Федерации. В тот же период в сервисе начали работу городские каналы служб 112 и 122 Санкт-Петербурга. Сейчас в Max действуют официальные аккаунты мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других представителей власти. 8 сентября в мессенджере был запущен официальный канал президента России.