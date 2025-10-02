Газета
Количество пользователей в Max превысило 40 млн

Ведомости

В Max зарегистрировалось более 40 млн пользователей. Число отправленных сообщений и проведенных звонков с помощью сервиса уже достигло 2 млрд и 500 млн соответственно, сообщила компания.

Представители мессенджера также рассказали, что каналы в Max создали более 8000 авторов, пришедших на сервис из «В контакте», «Дзена», Telegram и «Одноклассников». Кроме того, за последнее время «блогерами» в мессенджере стали актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и др.

За сентябрь, отметила команда Max, в мессенджере появились чат-боты МФЦ 39 регионов России. Он позволяет гражданам узнать статус обращения, записаться в поликлинику или получить дополнительные сведения об адресах и очередях в отделении.

29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пока не установил на телефон приложение Max, однако пообещал, что обязательно будет им пользоваться.

18 сентября в национальном мессенджере появилась двухфакторная аутентификация. При регистрации или авторизации на новом устройстве пользователь автоматически получит предложение подключить эту функцию. Если пользователь уже зарегистрирован в Max, необходимо обновить приложение и добавить дополнительный пароль в разделе «Приватность».

