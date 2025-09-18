В Max появилась двухфакторная аутентификация

Если пользователь уже зарегистрирован в Max, необходимо обновить приложение и добавить дополнительный пароль в разделе «Приватность». Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. При этом восстановить пароль можно с помощью электронной почты, записав ее в том же разделе в качестве «подсказки». Отключить функцию двухфакторной аутентификации также можно в настройках приложения.