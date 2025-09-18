Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Max появилась двухфакторная аутентификация

Ведомости

В приложении национального мессенджера Max стала доступной двухфакторная аутентификация, сообщила пресс-служба компании. При регистрации или авторизации на новом устройстве пользователь автоматически получит предложение подключить эту функцию.

Если пользователь уже зарегистрирован в Max, необходимо обновить приложение и добавить дополнительный пароль в разделе «Приватность». Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. При этом восстановить пароль можно с помощью электронной почты, записав ее в том же разделе в качестве «подсказки». Отключить функцию двухфакторной аутентификации также можно в настройках приложения.

Замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал, что с 26 сентября в мессенджере должна начать действовать функция подписания документов цифровой подписью с помощью сервиса «Госключ». По его словам, ведомство уже разработало «дорожную карту», согласно которой юрлица в России подключатся к новому сервису до конца 2025 г. Министр отметил, что подписание документов будет проходить через чат-бот и «в один клик».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её