В Max появилась двухфакторная аутентификация
В приложении национального мессенджера Max стала доступной двухфакторная аутентификация, сообщила пресс-служба компании. При регистрации или авторизации на новом устройстве пользователь автоматически получит предложение подключить эту функцию.
Если пользователь уже зарегистрирован в Max, необходимо обновить приложение и добавить дополнительный пароль в разделе «Приватность». Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. При этом восстановить пароль можно с помощью электронной почты, записав ее в том же разделе в качестве «подсказки». Отключить функцию двухфакторной аутентификации также можно в настройках приложения.
Замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал, что с 26 сентября в мессенджере должна начать действовать функция подписания документов цифровой подписью с помощью сервиса «Госключ». По его словам, ведомство уже разработало «дорожную карту», согласно которой юрлица в России подключатся к новому сервису до конца 2025 г. Министр отметил, что подписание документов будет проходить через чат-бот и «в один клик».