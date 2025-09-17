Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минцифры анонсировало запуск подписи через «Госключ» в Мах с 26 сентября

Ведомости

В национальном мессенджере Max с 26 сентября может начать действовать функция подписания документов цифровой подписью с помощью сервиса «Госключ», сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме Kazan Digital Week.

«Мы планируем 26 сентября <...> открыть возможность подписания электронных документов при помощи "Госключа" с каналом передачи документов как раз в мессенджере Max», – отметил замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Качанова, ведомство уже разработало «дорожную карту», согласно которой юрлица в России подключатся к новому сервису до конца 2025 г. При этом подробностей замминистра не сообщил. Он отметил, что подписание документов будет проходить через чат-бот и «в один клик».

25 августа Max завершил интеграцию технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Как отмечала компания, с помощью приложения нацмессенджера после начала работы функции можно будет оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г., отмечали тогда представители Max.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь