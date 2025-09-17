Минцифры анонсировало запуск подписи через «Госключ» в Мах с 26 сентября
В национальном мессенджере Max с 26 сентября может начать действовать функция подписания документов цифровой подписью с помощью сервиса «Госключ», сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме Kazan Digital Week.
«Мы планируем 26 сентября <...> открыть возможность подписания электронных документов при помощи "Госключа" с каналом передачи документов как раз в мессенджере Max», – отметил замминистра (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Качанова, ведомство уже разработало «дорожную карту», согласно которой юрлица в России подключатся к новому сервису до конца 2025 г. При этом подробностей замминистра не сообщил. Он отметил, что подписание документов будет проходить через чат-бот и «в один клик».
25 августа Max завершил интеграцию технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Как отмечала компания, с помощью приложения нацмессенджера после начала работы функции можно будет оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г., отмечали тогда представители Max.