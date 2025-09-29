Песков пообещал пользоваться национальным мессенджером Max

Также в Max скоро заработает функция подписания документов цифровой подписью через сервис «Госключ». Замглавы Минцифры Олег Качанов уточнял, что юридические лица смогут подключиться к этому сервису до конца 2025 г., а подписание документов будет проходить через чат-бот «в один клик».