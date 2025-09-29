Газета
Главная / Технологии /

Песков пообещал пользоваться национальным мессенджером Max

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обязательно будет использовать национальный мессенджер Max.

«Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, установил ли он уже приложение на телефон.

18 сентября сообщалось, что в Max появилась двухфакторная аутентификация. Пользователи при входе на новом устройстве получают предложение подключить защиту, а уже зарегистрированные – могут обновить приложение и добавить пароль в разделе «Приватность».

Также в Max скоро заработает функция подписания документов цифровой подписью через сервис «Госключ». Замглавы Минцифры Олег Качанов уточнял, что юридические лица смогут подключиться к этому сервису до конца 2025 г., а подписание документов будет проходить через чат-бот «в один клик».

