В мессенджере Max запустили официальный канал президента РФ

К концу августа – началу сентября 2025 г. в мессенджере Мax зарегистрировались более 30 млн человек. В приложении пользователи совершают около 8 млн звонков в день, этот показатель вырос в десятки раз в сравнении с июлем. Количество сообщений пользователей в мессенджере уже превысило 1 млрд.