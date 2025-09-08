В мессенджере Max запустили официальный канал президента РФ
Официальный канал президента РФ Владимира Путина открылся в мессенджере Max, сообщила пресс-служба Кремля.
К концу августа – началу сентября 2025 г. в мессенджере Мax зарегистрировались более 30 млн человек. В приложении пользователи совершают около 8 млн звонков в день, этот показатель вырос в десятки раз в сравнении с июлем. Количество сообщений пользователей в мессенджере уже превысило 1 млрд.
В России постепенно идет интеграции в мессенджер и государственных структур. 29 июля в Max был создан официальный аккаунт Генпрокуратуры. 30 июля к ней присоединились МЧС и Совет Федерации. Первыми там запустили каналы городских служб 112 и 122 власти Санкт-Петербурга. В Max также работают аккаунты мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и др.
5 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что сейчас Max является одним из самых безопасных способов общения в России, поскольку серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Он добавил, что мессенджер эффективнее иностранных приложений в плане борьбы с мошенничеством.