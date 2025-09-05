В Сбербанке назвали мессенджер Max одним из самых безопасных способов общения

4 сентября Кузнецов говорил, что злоумышленники начали чаще использовать мессенджер Max для обмана граждан. Он рассказал, что аферисты похищают или покупают аккаунты в приложении. Сбербанк, в свою очередь, фиксирует подобные случаи и разрабатывает меры для борьбы с ними. По словам зампреда правления банка, на Max приходится 8–9% звонков мошенников.