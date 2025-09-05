Газета
Технологии

В Сбербанке назвали мессенджер Max одним из самых безопасных способов общения

Ведомости

Сейчас мессенджер Max является одним из самых безопасных способов общения в России, поскольку серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Такое мнение выразил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что Max эффективнее иностранных мессенджеров в плане борьбы с мошенничеством. На техническом уровне отечественная площадка достигла паритета с зарубежными, добавил Кузнецов.

Кроме того, он отметил, что защиту Max обеспечивает в том числе и Сбербанк. Кузнецов пояснил, что совместно с VK банк внедряет технологии киберзащиты.

В Max внедрили дополнительные меры защиты для пользователей

Технологии / Интернет и digital

По словам зампреда правления Сбербанка, мошенники, которые пытаются действовать в Max, быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. 

4 сентября Кузнецов говорил, что злоумышленники начали чаще использовать мессенджер Max для обмана граждан. Он рассказал, что аферисты похищают или покупают аккаунты в приложении. Сбербанк, в свою очередь, фиксирует подобные случаи и разрабатывает меры для борьбы с ними. По словам зампреда правления банка, на Max приходится 8–9% звонков мошенников.

Max совместно с «Лабораторией Касперского» 26 августа включил функцию автоматической проверки номеров через Kaspersky Who Calls. Пользователи платформы смогут видеть репутацию номера, категорию организации и ее название при коммуникациях в приложении. Кроме того, в рамках проекта проводится анализ номеров, зарегистрированных в мессенджере, что даст возможность блокировать попытки мошенничества внутри платформы.

