В Сбербанке назвали мессенджер Max одним из самых безопасных способов общения
Он добавил, что Max эффективнее иностранных мессенджеров в плане борьбы с мошенничеством. На техническом уровне отечественная площадка достигла паритета с зарубежными, добавил Кузнецов.
По словам зампреда правления Сбербанка, мошенники, которые пытаются действовать в Max, быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов.
4 сентября Кузнецов говорил, что злоумышленники начали чаще использовать мессенджер Max для обмана граждан. Он рассказал, что аферисты похищают или покупают аккаунты в приложении. Сбербанк, в свою очередь, фиксирует подобные случаи и разрабатывает меры для борьбы с ними. По словам зампреда правления банка, на Max приходится 8–9% звонков мошенников.
Max совместно с «Лабораторией Касперского» 26 августа включил функцию автоматической проверки номеров через Kaspersky Who Calls. Пользователи платформы смогут видеть репутацию номера, категорию организации и ее название при коммуникациях в приложении. Кроме того, в рамках проекта проводится анализ номеров, зарегистрированных в мессенджере, что даст возможность блокировать попытки мошенничества внутри платформы.