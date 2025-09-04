Сбербанк: мошенники стали использовать Max для обмана россиян

26 августа Max совместно с «Лабораторией Касперского» включил функцию автоматической проверки номеров через Kaspersky Who Calls. Пользователи платформы смогут видеть репутацию номера, категорию организации и ее название при коммуникациях в приложении. Кроме того, в рамках проекта проводится анализ номеров, зарегистрированных в мессенджере, что даст возможность блокировать попытки мошенничества внутри платформы.