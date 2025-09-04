Сбербанк: мошенники стали использовать Max для обмана россиян
Кузнецов рассказал, что аферисты похищают или покупают аккаунты в приложении. Сбербанк фиксирует подобные случаи и разрабатывает меры для борьбы с ними. По словам зампредправления банка, на Max приходится 8-9% звонков мошенников.
Основная часть обманов, порядка 85%, связана с использованием сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций. Кроме того, новые продукты телекоммуникационных компаний способствуют трансформации обычных звонков в виртуальные через интернет.
26 августа Max совместно с «Лабораторией Касперского» включил функцию автоматической проверки номеров через Kaspersky Who Calls. Пользователи платформы смогут видеть репутацию номера, категорию организации и ее название при коммуникациях в приложении. Кроме того, в рамках проекта проводится анализ номеров, зарегистрированных в мессенджере, что даст возможность блокировать попытки мошенничества внутри платформы.
15 августа центр безопасности Max внедрил в мессенджер дополнительные меры, призванные помочь пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. В частности, на платформе появились кнопка «Пожаловаться» и специальный режим приватности.