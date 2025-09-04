Газета
Общество

Сбербанк: мошенники стали использовать Max для обмана россиян

Ведомости

Злоумышленники начали чаще использовать мессенджер Max для обмана граждан. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель предправления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «Коммерсантъ».

Кузнецов рассказал, что аферисты похищают или покупают аккаунты в приложении. Сбербанк фиксирует подобные случаи и разрабатывает меры для борьбы с ними. По словам зампредправления банка, на Max приходится 8-9% звонков мошенников.

Основная часть обманов, порядка 85%, связана с использованием сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций. Кроме того, новые продукты телекоммуникационных компаний способствуют трансформации обычных звонков в виртуальные через интернет.

В России задержали первого подозреваемого в мошенничестве в мессенджере Max

Общество

26 августа Max совместно с «Лабораторией Касперского» включил функцию автоматической проверки номеров через Kaspersky Who Calls. Пользователи платформы смогут видеть репутацию номера, категорию организации и ее название при коммуникациях в приложении. Кроме того, в рамках проекта проводится анализ номеров, зарегистрированных в мессенджере, что даст возможность блокировать попытки мошенничества внутри платформы.

15 августа центр безопасности Max внедрил в мессенджер дополнительные меры, призванные помочь пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. В частности, на платформе появились кнопка «Пожаловаться» и специальный режим приватности.

