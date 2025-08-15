Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Max внедрили дополнительные меры защиты для пользователей

Ведомости

Центр безопасности Max внедрил в мессенджер дополнительные меры, которые призваны помочь пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

В частности, в Max появился кнопка «Пожаловаться». Она обеспечивает мгновенную отправку обращения в Центр безопасности. Для использования этой функции необходимо открыть чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее нежелательную информацию, выбрать опцию «Пожаловаться», указать причину обращения и нажать кнопку «Отправить».

Центр безопасности фиксирует не только случаи спама, но также оскорбления, фишинг и попытки социальной инженерии, говорится в сообщении.

Минпросвещения запустило в Мax чат-бот с предложениями главе ведомства

Технологии / Интернет и digital

Кроме того, в мессенджере появился специальный режим приватности. Он позволяет быстро ограничить взаимодействие с неизвестными. В частности, его функционал заключается в скрывании профиля от поиска по номеру телефона, блокировке входящих вызовов от незнакомых профилей и отключении возможности приглашения в чаты.

Центр безопасности Max за июль 2025 г. заблокировал более 10 000 номеров телефонов, которые принадлежат мошенникам, а также удалил свыше 32 000 вредоносных и спам-документов до того, как они смогли навредить пользователям.

Центр безопасности передает сведения о мошенниках в Минцифры и навсегда блокирует аккаунты, замеченные в попытках мошенничества на платформе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных