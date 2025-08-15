В Max внедрили дополнительные меры защиты для пользователей

Кроме того, в мессенджере появился специальный режим приватности. Он позволяет быстро ограничить взаимодействие с неизвестными. В частности, его функционал заключается в скрывании профиля от поиска по номеру телефона, блокировке входящих вызовов от незнакомых профилей и отключении возможности приглашения в чаты.