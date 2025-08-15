В Max внедрили дополнительные меры защиты для пользователей
Центр безопасности Max внедрил в мессенджер дополнительные меры, которые призваны помочь пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
В частности, в Max появился кнопка «Пожаловаться». Она обеспечивает мгновенную отправку обращения в Центр безопасности. Для использования этой функции необходимо открыть чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее нежелательную информацию, выбрать опцию «Пожаловаться», указать причину обращения и нажать кнопку «Отправить».
Центр безопасности фиксирует не только случаи спама, но также оскорбления, фишинг и попытки социальной инженерии, говорится в сообщении.
Кроме того, в мессенджере появился специальный режим приватности. Он позволяет быстро ограничить взаимодействие с неизвестными. В частности, его функционал заключается в скрывании профиля от поиска по номеру телефона, блокировке входящих вызовов от незнакомых профилей и отключении возможности приглашения в чаты.
Центр безопасности Max за июль 2025 г. заблокировал более 10 000 номеров телефонов, которые принадлежат мошенникам, а также удалил свыше 32 000 вредоносных и спам-документов до того, как они смогли навредить пользователям.
Центр безопасности передает сведения о мошенниках в Минцифры и навсегда блокирует аккаунты, замеченные в попытках мошенничества на платформе.