Max заявил о блокировке свыше 10 000 телефонных номеров мошенников в июле
Центр безопасности Max за июль 2025 г. заблокировал более 10 000 номеров телефонов, которые принадлежат мошенникам, а также удалил свыше 32 000 вредоносных и спам-документов до того, как они смогли навредить пользователям, сообщили в компании.
Как отметили в пресс-службе, Центр безопасности в том числе реагирует на жалобы пользователей и минимизирует мошенническую активность. Мониторинг обращений идет в режиме 24/7. Аналитики отметили, что телефонные мошенники чаще всего выдавали себя за сотрудников банка, правоохранителей или представителей госсервисов.
Центр безопасности передает сведения о мошенниках в Минцифры и навсегда блокирует аккаунты, замеченные в попытках мошенничества на платформе. Max сотрудничает с ведущими российскими компаниями в сфере кибербезопасности и намерен жестко пресекать любые злоупотребления.
12 августа вице-президент по экономике и финансам VK (компании-разработчика) Александр Морозов заявил, что официальный запуск мессенджера Max и его презентация запланированы на начало осени. Приложение доступно для скачивания с марта 2025 г. Аудитория мессенджера превысила 2 млн человек, в том числе о появлении каналов в Max 13 августа сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.