Max заявил о блокировке свыше 10 000 телефонных номеров мошенников в июле

12 августа вице-президент по экономике и финансам VK (компании-разработчика) Александр Морозов заявил, что официальный запуск мессенджера Max и его презентация запланированы на начало осени. Приложение доступно для скачивания с марта 2025 г. Аудитория мессенджера превысила 2 млн человек, в том числе о появлении каналов в Max 13 августа сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.