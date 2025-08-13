Бета-тестирование мессенджера Max планируется закончить осенью

Max стал доступен для скачивания в марте этого года. Аудитория мессенджера превысила 2 млн человек. В Max появляются официальные каналы органов власти, а чиновники в регионах переводят в него всю внутреннюю переписку. Кроме того, с 1 сентября мессенджер станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.