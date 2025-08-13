Бета-тестирование мессенджера Max планируется закончить осенью
Мессенджер Max выйдет из стадии бета-тестирования в начале осени. Об этом заявил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.
«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Max стал доступен для скачивания в марте этого года. Аудитория мессенджера превысила 2 млн человек. В Max появляются официальные каналы органов власти, а чиновники в регионах переводят в него всю внутреннюю переписку. Кроме того, с 1 сентября мессенджер станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.
11 августа «Ведомости» обратили внимание, что у части пользователей перестали проходить звонки через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta; признана экстремистской и запрещена в РФ). На этом фоне журнал Forbes со ссылкой на источник сообщил, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили заблокировать возможность осуществлять звонки в иностранных мессенджерах.
Forbes писал, что инициатива о блокировке связана с тем, что компаниям необходимы дополнительные доходы для поддержания инфраструктуры. Операторы связи не стали комментировать эту идею «Ведомостям».
Первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин заверял в июне, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов.