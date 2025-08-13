Собянин завел канал в российском мессенджере Max
Мэр Москвы Сергей Собянин завел канал в российском мессенджере Max и опубликовал там первое приветственное сообщение.
Он подчеркнул, что новый мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию.
«Мой канал в Max – еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города», – написал Собянин.
6 августа сообщалось, что Max может стать обязательным для предустановки на новые смартфоны с 1 сентября. Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что преимуществом приложения станет его интеграция с госсервисами, позволяющая ускорять выполнение повседневных задач, например оплату штрафов или вызов такси. При этом он подчеркивал, что у мессенджера пока есть риски, связанные с конфиденциальностью пользователей, что вызывает критику пользователей.
В Max 6 августа также заявили об успешном тестировании подключения к «Госуслугам» с использованием протокола OpenID Connect, обеспечивающего безопасный обмен данными между ЕСИА и приложением при согласии пользователя.