Собянин завел канал в российском мессенджере Max

6 августа сообщалось, что Max может стать обязательным для предустановки на новые смартфоны с 1 сентября. Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что преимуществом приложения станет его интеграция с госсервисами, позволяющая ускорять выполнение повседневных задач, например оплату штрафов или вызов такси. При этом он подчеркивал, что у мессенджера пока есть риски, связанные с конфиденциальностью пользователей, что вызывает критику пользователей.