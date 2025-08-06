В Max заявили об успешном тестировании подключения к «Госуслугам»
Национальный мессенджер Max совместно с компанией «Инфотекс интернет траст» провел успешные испытания оборудования для интеграции с порталом «Госуслуги». Для подключения к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) был применен современный протокол OpenID Connect, сообщили в компании.
Данный протокол обеспечивает безопасный обмен данными между ЕСИА и Max при согласии пользователя. Техническая реализация аутентификации выполнена на аппаратном уровне с использованием оборудования, поставляемого «Инфотекс интернет траст». Со стороны Мах были закуплены необходимые технические средства и выполнены все нормативные требования для осуществления подключения.
Появление «Госуслуг» в Max в течение нескольких недель также подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По словам разработчиков, с которыми он пообщался, сейчас интеграция сервиса находится на заключительном этапе и полностью отвечает требованиям безопасности. В приоритете команды – обеспечение защиты пользователей от хакеров и кражи персональных данных, указал депутат.