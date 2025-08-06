В Max заявили об успешном тестировании подключения к «Госуслугам»

Появление «Госуслуг» в Max в течение нескольких недель также подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По словам разработчиков, с которыми он пообщался, сейчас интеграция сервиса находится на заключительном этапе и полностью отвечает требованиям безопасности. В приоритете команды – обеспечение защиты пользователей от хакеров и кражи персональных данных, указал депутат.