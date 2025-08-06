Горелкин: «Госуслуги» появятся в мессенджере Max через несколько недель
Сервис «Госуслуги» появятся в мессенджере Max в течение нескольких недель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сославшись на беседу с разработчиками площадки.
По словам разработчиков, сейчас интеграция «Госуслуг» в Max почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем.
Горелкин добавил, что разработчики мессенджера говорят, что защита персональных данных и устойчивость к хакерским атакам – это приоритетные задачи, которые стоят перед их командой. Он отметил, что, по его мнению, другие мессенджеры, представленные на российском рынке, вряд ли подходят к вопросам безопасности на столь же серьезном уровне.
Из закона о национальном мессенджере следует, что Max будет площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг. В нем будет реализован функционал подписания документов с использованием электронной подписи. Также в него планируют интегрировать «Госуслуги». Отдельно в законе отмечается, что национальный мессенджер будет использоваться для организации взаимодействия в образовательной сфере. Также мессенджер могут использовать для взаимодействия с управляющими компаниями ЖКХ.
31 июля «Ведомости» писали, что в мессенджер перенесут родительские и домовые чаты из социальной сети «Вконтакте».