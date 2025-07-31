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Главная / Общество /

В Мах могут перевести родительские и домовые чаты

Ведомости

Национальный мессенджер Max может превратится в цифровую площадку для образовательных чатов и ЖКХ-сервисов. По информации источников «Ведомостей» в мессенджер перенесут родительские и домовые чаты из VK.

 Из закона о национальном мессенджере следует, что Max будет площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг. В нем будет реализован функционал подписания документов с использованием электронной подписи. Также в него планируют интегрировать «Госуслуги». Отдельно в законе отмечается, что национальный мессенджер будет использоваться для организации взаимодействия в образовательной сфере. Также мессенджер могут использовать для взаимодействия с управляющими компаниями ЖКХ.

 «Губернаторам рассказали о возможностях использования цифровой платформы Мах. В частности, как могут быть использованы чат-боты и мини-приложения в сфере ЖКХ для информирования граждан, заказа услуг, а также сбора отзывов и предложений», – рассказал один из источников «Ведомостей».

Регионам рекомендовали активней использовать Maх

Политика / Власть

 Как отмечают собеседники «Ведомостей», пока что будет проходить плановый переход на мессенджер. Далее разработкой дальнейших планов по внедрению Мах могут заняться рабочие группы, но уже на уровне регионов. В будущем число пользователей Max может стать одним из критериев губернаторских KPI.

  •  Первым субъектом России, чьи муниципальные службы стали использовать национальный мессенджер, стал Санкт-Петербург. Коми, Кузбасс и ХМАО также начали перевод госорганов и школ на Max. Властям ХМАО, например, велели перейти на мессенджер до 15 августа.

  • Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил, что Max сможет занять долю рынка при помощи честной конкуренции. Как утверждает ВЦИОМ, 64% россиян в той или иной степени позитивно относятся к идее создания национального мессенджера. 

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