В Мах могут перевести родительские и домовые чаты
Национальный мессенджер Max может превратится в цифровую площадку для образовательных чатов и ЖКХ-сервисов. По информации источников «Ведомостей» в мессенджер перенесут родительские и домовые чаты из VK.
Из закона о национальном мессенджере следует, что Max будет площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг. В нем будет реализован функционал подписания документов с использованием электронной подписи. Также в него планируют интегрировать «Госуслуги». Отдельно в законе отмечается, что национальный мессенджер будет использоваться для организации взаимодействия в образовательной сфере. Также мессенджер могут использовать для взаимодействия с управляющими компаниями ЖКХ.
«Губернаторам рассказали о возможностях использования цифровой платформы Мах. В частности, как могут быть использованы чат-боты и мини-приложения в сфере ЖКХ для информирования граждан, заказа услуг, а также сбора отзывов и предложений», – рассказал один из источников «Ведомостей».
Как отмечают собеседники «Ведомостей», пока что будет проходить плановый переход на мессенджер. Далее разработкой дальнейших планов по внедрению Мах могут заняться рабочие группы, но уже на уровне регионов. В будущем число пользователей Max может стать одним из критериев губернаторских KPI.
Первым субъектом России, чьи муниципальные службы стали использовать национальный мессенджер, стал Санкт-Петербург. Коми, Кузбасс и ХМАО также начали перевод госорганов и школ на Max. Властям ХМАО, например, велели перейти на мессенджер до 15 августа.