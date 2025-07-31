В Мах могут перевести родительские и домовые чаты

Из закона о национальном мессенджере следует, что Max будет площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг. В нем будет реализован функционал подписания документов с использованием электронной подписи. Также в него планируют интегрировать «Госуслуги». Отдельно в законе отмечается, что национальный мессенджер будет использоваться для организации взаимодействия в образовательной сфере. Также мессенджер могут использовать для взаимодействия с управляющими компаниями ЖКХ.