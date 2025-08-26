Max усилил защиту пользователей от телефонных мошенников
Мессенджер Max совместно с «Лабораторией Касперского» внедрил функцию автоматической проверки номеров через Kaspersky Who Calls. Теперь пользователи смогут видеть репутацию номера, категорию организации и ее название при коммуникациях в приложении, сообщили в компании.
По данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 г. 57% россиян сталкивались с подозрительными звонками с неизвестных номеров. Для выявления мошенников используется комплекс технологий, включая несколько моделей машинного обучения.
В рамках проекта также проводится анализ номеров, зарегистрированных в Max, что позволит блокировать попытки мошенничества внутри мессенджера.
До этого сообщалось, что «Сбер» предоставил разработчикам Max экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.
25 августа Max объявил о завершении интеграции с сервисом электронной подписи «Госключ». Теперь пользователи смогут подписывать документы прямо в мессенджере, а все действия будут фиксироваться в личном кабинете на «Госуслугах». Отмечалось, что первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.