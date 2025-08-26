Max усилил защиту пользователей от телефонных мошенников

25 августа Max объявил о завершении интеграции с сервисом электронной подписи «Госключ». Теперь пользователи смогут подписывать документы прямо в мессенджере, а все действия будут фиксироваться в личном кабинете на «Госуслугах». Отмечалось, что первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.