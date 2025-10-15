В Max зарегистрировались более 45 млн пользователей

Как отметили представители мессенджера, 7 и 10 октября пользователи поставили рекорд по суточному охвату, который составил 21 млн человек. Россияне за время работы приложения отправили более 3 млрд сообщений и позвонили друг другу свыше 700 млн раз. Число чатов в мессенджере также выросло до 6,5 млн.