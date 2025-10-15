Газета
В Max зарегистрировались более 45 млн пользователей

Ведомости

В национальном мессенджере Max появились аккаунты уже более 45 млн пользователей. В среднем за сутки в октябре охват увеличился до 18,2 млн человек, сообщила компания.

Как отметили представители мессенджера, 7 и 10 октября пользователи поставили рекорд по суточному охвату, который составил 21 млн человек. Россияне за время работы приложения отправили более 3 млрд сообщений и позвонили друг другу свыше 700 млн раз. Число чатов в мессенджере также выросло до 6,5 млн.

Команда приложения напомнила, что в августе пользователи получили возможность отправлять «видеокружки». С 29 августа они воспользовались этой функцией более 20 млн раз, чаще всего это делали россияне младше 17 лет. Количество каналов в Max превысило 11 000.

14 октября министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что правительство России прорабатывает возможности заселения в гостиницы с помощью водительских прав и мессенджера Max. «В туризме, к примеру, чтобы ускорить процесс заселения в гостинице, сейчас разрешили использовать биометрию. В планах – заселение через загранпаспорт, водительские права, мессенджер Max», – сказал тогда он.

