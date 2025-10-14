Заселиться в гостиницу можно будет через мессенджер Max

9 октября стало известно, что пользователи Max смогут создать цифровой ID с помощью водительских прав. Для этого нужно выбрать соответствующую иконку в приложении Max. Пользователь должен дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца, а затем выбрать подтверждение личности по водительским правам в «Госуслугах». После этого россиянину потребуется сделать селфи и получить подтверждение о готовности цифрового ID.