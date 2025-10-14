Заселиться в гостиницу можно будет через мессенджер Max
Кабмин РФ прорабатывает возможности заселение в гостиницы с помощью водительских прав и мессенджера Max, рассказал министр экономического развития Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме.
«В туризме, к примеру, чтобы ускорить процесс заселения в гостинице, сейчас разрешили использовать биометрию. В планах – заселение через загранпаспорт, водительские права, мессенджер Max», – сообщил Решетников.
«В конечном итоге надо, конечно, реализовать проект заселения в гостиницу без ресепшн», – добавил он. По его словам, это позволит улучшить производительность и упростит работу в ночное время.
О том, что российские граждане могут заселиться в гостиницу без паспорта, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в мае 2025 г. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.
9 октября стало известно, что пользователи Max смогут создать цифровой ID с помощью водительских прав. Для этого нужно выбрать соответствующую иконку в приложении Max. Пользователь должен дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца, а затем выбрать подтверждение личности по водительским правам в «Госуслугах». После этого россиянину потребуется сделать селфи и получить подтверждение о готовности цифрового ID.