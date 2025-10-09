Газета
Технологии

Пользователи Max смогут создать цифровой ID с помощью водительских прав

Ведомости

Упрощенная процедура создания цифрового ID позволит россиянам использовать для нее водительские права. Таким аналогом бумажных документов можно будет только подтвердить свой возраст, сообщили в компании.

Создать ID можно, выбрав соответствующую иконку в приложении национального мессенджера Max. Пользователь должен дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца, а затем выбрать подтверждение личности по водительским правам в «Госуслугах». После этого россиянину потребуется сделать селфи и получить подтверждение о готовности цифрового ID.

«На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID», – отметил генеральный директор компании – разработчика Max VK Владимир Кириенко.

8 октября представители мессенджера отметили, что ID теперь можно использовать для покупки определенных товаров (18+) в пяти московских магазинах «Вкусвилл». Компания планирует расширять количество таких торговых точек.

С 23 сентября сервис стал доступен в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». В пилотном режиме технология появилась на кассах самообслуживания Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Челябинской области. Для подтверждения возраста нужно отсканировать товар, нажать кнопку «Подтвердить возраст через Max» и поднести QR-код к считывателю. Процедура выполняется без помощи продавца.

