Россияне начали подтверждать возраст с помощью ID в Max в магазинах «Вкусвилл»
В пяти московский магазинах «Вкусвилл» пользователи национального мессенджера Max могут подтвердить свой возраст (18+) с помощью цифрового ID при покупке некоторых категорий товаров. Об этом сообщили представители мессенджера.
В компании подчеркнули, что количество торговых точек, где доступна эта функция, будет в перспективе расширяться. Чтобы создать цифровой аналог бумажных документов, пользователю необходимо обновить до последней версии приложения Max и «Госуслуги». Затем россиянин должен перейти в раздел «Профиль» и нажать на кнопки «Цифровой ID» и «Создать».
Для использования сервиса также необходимо дать разрешение на вход в аккаунт по лицу или отпечатку пальца, а в «Госуслугах» согласиться на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии. Далее потребуется только сделать селфи и получить подтверждение по готовности цифрового ID.
С 23 сентября сервис также доступен в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках пилотного проекта. Технология внедрена на кассах самообслуживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Для подтверждения возраста на кассе нужно отсканировать товар, нажать кнопку «Подтвердить возраст через Max» и поднести QR-код к считывателю. Покупателю не понадобится помощь продавца.