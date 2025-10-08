Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Россияне начали подтверждать возраст с помощью ID в Max в магазинах «Вкусвилл»

Ведомости

В пяти московский магазинах «Вкусвилл» пользователи национального мессенджера Max могут подтвердить свой возраст (18+) с помощью цифрового ID при покупке некоторых категорий товаров. Об этом сообщили представители мессенджера.

В компании подчеркнули, что количество торговых точек, где доступна эта функция, будет в перспективе расширяться. Чтобы создать цифровой аналог бумажных документов, пользователю необходимо обновить до последней версии приложения Max и «Госуслуги». Затем россиянин должен перейти в раздел «Профиль» и нажать на кнопки «Цифровой ID» и «Создать».

Для использования сервиса также необходимо дать разрешение на вход в аккаунт по лицу или отпечатку пальца, а в «Госуслугах» согласиться на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии. Далее потребуется только сделать селфи и получить подтверждение по готовности цифрового ID.

С 23 сентября сервис также доступен в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках пилотного проекта. Технология внедрена на кассах самообслуживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Для подтверждения возраста на кассе нужно отсканировать товар, нажать кнопку «Подтвердить возраст через Max» и поднести QR-код к считывателю. Покупателю не понадобится помощь продавца.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь