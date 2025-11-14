Число пользователей мессенджера Мax достигло 55 млн человек

5 ноября мессенджер Max расширил географию звонков и сообщений. Помимо России и Белоруссии сервис заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Для общения с пользователями в других странах необходимо, чтобы номер собеседника был в списке контактов. Такую схему в компании объясняют борьбой с мошенничеством и спамом.