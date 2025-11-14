Газета
Число пользователей мессенджера Мax достигло 55 млн человек

Количество пользователей Мax достигло 55 млн человек. В ноябре среднесуточная аудитория мессенджера превысила 22,1 млн пользователей. Об этом сообщили в компании.

По данным мессенджера, с момента запуска приложения более 16 000 авторов завели свои каналы в Мax. В числе лидеров по аудитории – «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Кремль. Новости» и др.

Кроме того, более 5000 магазинов сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «Вкусвилл» начали использовать технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в Мax.

5 ноября мессенджер Max расширил географию звонков и сообщений. Помимо России и Белоруссии сервис заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Для общения с пользователями в других странах необходимо, чтобы номер собеседника был в списке контактов. Такую схему в компании объясняют борьбой с мошенничеством и спамом.

