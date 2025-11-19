Минкультуры и Минцифры запустили в Max сервис поиска билетов на мероприятия

12 ноября в Мах сообщили, что мессенджер открыл возможность подключения к платформе для партнеров для более чем 700 000 российских компаний. Теперь они могут интегрировать в мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов.