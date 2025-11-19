Минкультуры и Минцифры запустили в Max сервис поиска билетов на мероприятия
Минкультуры и Минцифры запустили в национальном мессенджере Мax сервис поиска билетов на мероприятия, сообщили в пресс-службе компании.
С афишей мероприятий можно ознакомиться с помощью мини-приложения «Госуслуги Культура». Для того чтобы его открыть, нужно написать в поиске слово «культура». Сервис доступен во всех регионах.
Для покупки билетов в театр, кино, музей, на концерт или выставку нужно запустить мини-приложение и подобрать подходящее событие. Оплата проходит на сайте организации. Приложение позволяет воспользоваться программой «Пушкинская карта».
По данным Минцифры, в ноябре аудитория сервиса «Госуслуги Культура» составила 13,6 млн уникальных пользователей.
12 ноября в Мах сообщили, что мессенджер открыл возможность подключения к платформе для партнеров для более чем 700 000 российских компаний. Теперь они могут интегрировать в мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов.