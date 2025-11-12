Газета
Более 700 000 российских компаний получили возможность присоединиться к Max

Ведомости

Max открыл возможность подключения к платформе для партнеров для более чем 700 000 российских компаний. Теперь они могут интегрировать в мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. Об этом сообщили в Max.

Кроме того, предпринимателям станут доступны инструменты для продаж в виде мини-приложений, автоматизация работы через чат-бот и усиление маркетинга.

Мессенджер открыл платформу для партнеров 23 октября. С этого момента к ней присоединились более 5000 организаций. Среди них ЦУМ, аэропорт «Внуково» и др.

5 ноября Max расширил географию звонков и сообщений. Помимо России и Белоруссии сервис заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Для общения с пользователями в других странах необходимо, чтобы номер собеседника был в списке контактов. Также можно отправить ссылку-приглашение.

