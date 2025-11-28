Газета
В Москве зафиксировали сбои в работе WhatsApp

Ведомости

В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) зафиксировали сбой, убедился корреспондент «Ведомостей». Некоторые пользователи столкнулись с проблемой при отправке сообщений с использованием Wi-Fi или мобильного интернета вне зависимости от оператора связи.

По данным детектора «Сбой.рф», по состоянию на 9:56 мск на сбой в работе WhatsApp пожаловался 861 пользователь.

Больше всего сообщений о проблемах при отправке сообщений поступило из Москвы (38%), Санкт-Петербурга (15%), а также Новосибирской и Свердловской областей (по 6%).

В Госдуме назвали блокировку WhatsApp в России вопросом времени

Технологии / Интернет и digital

13 августа Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp из-за их использования в мошеннических схемах и терроризме, игнорирования требований по противодействию таким действиям. 13 ноября WhatsApp предложил российским пользователям привязать электронную почту для входа в приложение на случай сбоев в передаче SMS.

25 ноября жители Новосибирской области, Екатеринбурга и других городов Сибирского и Уральского федеральных округов столкнулись с проблемами при отправке и доставке сообщений в WhatsApp.

