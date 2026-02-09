Газета
Главная / Технологии /

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Ведомости

Пользователи в России пожаловались на перебои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, фиксирующего жалобы на работу интернет-сервисов.

По информации сервиса, резкий рост обращений начался в 11:18 мск. Сообщения о неполадках поступали из различных регионов страны – от западной части России до Дальнего Востока. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Сахалинской, Новгородской, Тюменской областях и Камчатском крае.

Пользователи сообщали о проблемах с выполнением базовых функций приложения, в том числе с корректной работой мессенджера. Сбои затронули устройства на разных операционных системах: на Android пришлось 40,8% жалоб, на Windows – 31,6%, на iOS – 26,5%, на Mac OS X – 1%.

Российские пользователи уже жаловались на сбой в работе Telegram 10 января. Тогда о проблемах сообщали жители Москвы, Новосибирской области, Краснодарского и Красноярского краев, Омской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга. Основные сложности были связаны с отправкой сообщений.

28 января пользователи также сообщали о сбое в работе соцсети «В контакте». Тогда жалобы касались мобильного приложения (63%), веб-версии сайта (12%) и общего сбоя в работе сервиса (12%).

