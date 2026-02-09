Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Российские пользователи уже жаловались на сбой в работе Telegram 10 января. Тогда о проблемах сообщали жители Москвы, Новосибирской области, Краснодарского и Красноярского краев, Омской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга. Основные сложности были связаны с отправкой сообщений.