Выручка VK Tech выросла на 38% в 2025 году

Ведомости

Выручка разработчика корпоративного программного обеспечения VK Tech за 2025 г. выросла на 38% год к году, составив 18,8 млрд руб. Это следует из финансовых и операционных результатов компании за предыдущий год.

Самый динамичный рост продемонстрировали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+75,1% год к году) и бизнес-приложения (+65,7% год к году). Рекуррентная выручка увеличилась более чем вдвое в годовом выражении – до 12,8 млрд руб., или 68% от общего объема выручки. В компании объяснили такую динамику увеличением клиентской базы, применяющей сервисы по модели On-Cloud, а также ростом выручки от техподдержки в рамках модели поставки On-Premise.

Скорректированная EBITDA показала рост на 21,6% в годовом исчислении, достигнув 4,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 26%.

VK Tech направит 200 млн рублей на поддержку перехода с зарубежного софта

Технологии

Число клиентов компании выросло в 2,7 раза по отношению к предыдущему году – до 31 900. Клиентский портфель VK Tech диверсифицирован, в него входят крупные, средние и малые компании из всех экономических отраслей.

По словам гендиректора VK Tech Павла Гонтарева, прежде всего растет спрос на программные продукты, поставляемые в формате облачных сервисов. Они обеспечивают клиентам быстрое масштабирование и гибкое управление расходами. Благодаря этому компания получает возможность стабильно наращивать рекуррентную выручку, отметил он.

В феврале в VK Tech сообщили, что платформа VK Cloud запускает программу поддержки компаний, которые переходят с иностранных решений виртуализации на отечественную облачную платформу. На эти цели выделено 200 млн руб. Отмечалось, что участники смогут компенсировать фактические расходы на облачные ресурсы в период миграции – до 2 млн руб. Бонусные средства можно потратить на сервисы VK Cloud.

