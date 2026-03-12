Выручка VK Tech выросла на 38% в 2025 году

Самый динамичный рост продемонстрировали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+75,1% год к году) и бизнес-приложения (+65,7% год к году). Рекуррентная выручка увеличилась более чем вдвое в годовом выражении – до 12,8 млрд руб., или 68% от общего объема выручки. В компании объяснили такую динамику увеличением клиентской базы, применяющей сервисы по модели On-Cloud, а также ростом выручки от техподдержки в рамках модели поставки On-Premise.