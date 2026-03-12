Выручка VK Tech выросла на 38% в 2025 году
Выручка разработчика корпоративного программного обеспечения VK Tech за 2025 г. выросла на 38% год к году, составив 18,8 млрд руб. Это следует из финансовых и операционных результатов компании за предыдущий год.
Самый динамичный рост продемонстрировали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+75,1% год к году) и бизнес-приложения (+65,7% год к году). Рекуррентная выручка увеличилась более чем вдвое в годовом выражении – до 12,8 млрд руб., или 68% от общего объема выручки. В компании объяснили такую динамику увеличением клиентской базы, применяющей сервисы по модели On-Cloud, а также ростом выручки от техподдержки в рамках модели поставки On-Premise.
Скорректированная EBITDA показала рост на 21,6% в годовом исчислении, достигнув 4,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 26%.
Число клиентов компании выросло в 2,7 раза по отношению к предыдущему году – до 31 900. Клиентский портфель VK Tech диверсифицирован, в него входят крупные, средние и малые компании из всех экономических отраслей.
По словам гендиректора VK Tech Павла Гонтарева, прежде всего растет спрос на программные продукты, поставляемые в формате облачных сервисов. Они обеспечивают клиентам быстрое масштабирование и гибкое управление расходами. Благодаря этому компания получает возможность стабильно наращивать рекуррентную выручку, отметил он.
В феврале в VK Tech сообщили, что платформа VK Cloud запускает программу поддержки компаний, которые переходят с иностранных решений виртуализации на отечественную облачную платформу. На эти цели выделено 200 млн руб. Отмечалось, что участники смогут компенсировать фактические расходы на облачные ресурсы в период миграции – до 2 млн руб. Бонусные средства можно потратить на сервисы VK Cloud.