VK направит 200 млн рублей на поддержку перехода с зарубежного софта

Затраты на российское ПО для виртуализации в 2024 г. выросли на 19% до 16,3 млрд руб. Лидерами рынка стали «Базис» (26%), Orion soft (22%) и «Группа Астра» (16%). При этом, по словам гендиректора «Базиса» Давида Мартиросова, 75% виртуальных серверов в стране до сих пор работают на иностранном ПО.