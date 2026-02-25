VK направит 200 млн рублей на поддержку перехода с зарубежного софта
Платформа VK Cloud от VK Tech запускает программу поддержки компаний, которые переходят с иностранных решений виртуализации на отечественную облачную платформу. На эти цели выделено 200 млн руб., сообщили в компании.
Участники смогут компенсировать фактические расходы на облачные ресурсы в период миграции – до 2 млн руб. Бонусные средства можно потратить на сервисы VK Cloud. Крупным проектам с высоким потреблением мощностей предложат индивидуальный план переноса нагрузок.
«Использование зарубежных решении, несмотря на прекращение их поддержки, несет опасность накопления открытых уязвимостей и роста рисков кибербезопасности, – отметил руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко. – Программа миграции позволяет компаниям перейти на современную облачную платформу с минимальными затратами».
Программа действует для новых клиентов, у которых не было коммерческого потребления на платформе в 2025–2026 гг.
По данным исследования Orion soft, с которым ранее ознакомились «Ведомости», только 16% российских организаций используют исключительно отечественный софт для виртуализации. Половина опрошенных по-прежнему работают на западных решениях. Главные недостатки российского ПО пользователи видят в несовместимости с существующими системами, медленной работе и частых ошибках.
Затраты на российское ПО для виртуализации в 2024 г. выросли на 19% до 16,3 млрд руб. Лидерами рынка стали «Базис» (26%), Orion soft (22%) и «Группа Астра» (16%). При этом, по словам гендиректора «Базиса» Давида Мартиросова, 75% виртуальных серверов в стране до сих пор работают на иностранном ПО.
Согласно национальному проекту «Экономика данных», не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 г. Общий объем финансирования этого направления – до 2,7 трлн руб. из федерального бюджета с 2025 по 2030 г.