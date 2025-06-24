Госдума запретила ограничивать установку RuStore на смартфонах
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать установку единого российского магазина приложений RuStore. Документ был предложен группой депутатов и сенаторов.
Закон запрещает создавать условия, которые могут ограничивать или препятствовать использованию RuStore и других российских приложений. В частности, это касается ограничений на поиск, обновление приложений, управление их настройками, взаимодействие с пользователями и отправку уведомлений. Также под запрет попадают любые действия, затрудняющие осуществление платежей через российские приложения.
Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что единый магазин приложений RuStore уже доступен для установки на устройствах под управлением операционной системы Android. Однако «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) продолжают устанавливать запретительные условия на уровне лицензионных соглашений, ограничивая возможности установки приложений из независимых источников, а также доступ к функциям устройств и операционной системы».
Министерство цифрового развития поддержало идею предустановки российских операционных систем на ноутбуки, продаваемые в России. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что реализовать эту инициативу «довольно легко», если она будет способствовать увеличению доли отечественных решений на рынке.