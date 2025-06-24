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Госдума запретила ограничивать установку RuStore на смартфонах

Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать установку единого российского магазина приложений RuStore. Документ был предложен группой депутатов и сенаторов.

Закон запрещает создавать условия, которые могут ограничивать или препятствовать использованию RuStore и других российских приложений. В частности, это касается ограничений на поиск, обновление приложений, управление их настройками, взаимодействие с пользователями и отправку уведомлений. Также под запрет попадают любые действия, затрудняющие осуществление платежей через российские приложения.

Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что единый магазин приложений RuStore уже доступен для установки на устройствах под управлением операционной системы Android. Однако «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) продолжают устанавливать запретительные условия на уровне лицензионных соглашений, ограничивая возможности установки приложений из независимых источников, а также доступ к функциям устройств и операционной системы».

Министерство цифрового развития поддержало идею предустановки российских операционных систем на ноутбуки, продаваемые в России. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что реализовать эту инициативу «довольно легко», если она будет способствовать увеличению доли отечественных решений на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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