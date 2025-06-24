Госдума запретила ограничивать установку RuStore на смартфонах

Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что единый магазин приложений RuStore уже доступен для установки на устройствах под управлением операционной системы Android. Однако «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) продолжают устанавливать запретительные условия на уровне лицензионных соглашений, ограничивая возможности установки приложений из независимых источников, а также доступ к функциям устройств и операционной системы».