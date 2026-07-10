Роскомнадзор впервые раскрыл объем рекламы в мессенджере Max

Роскомнадзор впервые раскрыл объем рекламы в мессенджере MaxСлужба также фиксирует снижение бюджетов в Telegram на 22% в январе – июне 2026 года
Компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях в мессенджере Max в январе – июне 2026 г. на 1 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). В сравнении с январем – июнем 2025 г. объем рекламы в Max вырос кратно (мессенджер был запущен в конце марта 2025 г.). Здесь и далее – данные носят предварительный характер, уточнил представитель РКН. Срок подачи отчетности в ЕРИР за июнь 2026 г. истекает 30 июля.
У соцсети «В контакте», согласно предварительным данным ЕРИР, объем рекламных бюджетов за тот же период вырос на 1% и достиг 8,8 млрд руб., фиксируют в пресс-службе РКН. А у мессенджера Telegram сократился на 22% до 7,9 млрд руб. Представитель Max отметил, что платформа «продолжает работать над развитием инструментов и новых возможностей для удобного и эффективного взаимодействия с аудиторией». В пресс-службе VK от комментариев отказались.