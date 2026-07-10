Роскомнадзор впервые раскрыл объем рекламы в мессенджере Max

У соцсети «В контакте», согласно предварительным данным ЕРИР, объем рекламных бюджетов за тот же период вырос на 1% и достиг 8,8 млрд руб., фиксируют в пресс-службе РКН. А у мессенджера Telegram сократился на 22% до 7,9 млрд руб. Представитель Max отметил, что платформа «продолжает работать над развитием инструментов и новых возможностей для удобного и эффективного взаимодействия с аудиторией». В пресс-службе VK от комментариев отказались.