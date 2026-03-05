ФАС назвала рекламу в Telegram и YouTube незаконной

В 2025 г. на Telegram пришлось 30–40% рекламы у блогеров. Весь сегмент инфлюенс-маркетинга в 2025 г., по разным индустриальным оценкам, составил 50–60 млрд руб. Российский рекламный рынок с учетом сегмента e-com и ритейл-медиа в 2025 г. вырос на 19–35% к 2024 г. до 1,4–1,9 трлн руб. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты не ждали массового и резкого сокращения рекламных вложений в интеграции, размещаемые в Telegram, так как для российских рекламодателей сейчас нет эффективной альтернативы.