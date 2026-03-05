ФАС назвала рекламу в Telegram и YouTube незаконной

ФАС назвала рекламу в Telegram и YouTube незаконнойТакое определение обусловлено тем, что доступ к ресурсам ограничен, пояснил регулятор
Размещение рекламы в Telegram нарушает закон о рекламе. Об этом «Ведомостям» сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
Как пояснили в ведомстве, размещение рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ. В числе таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram и Facebook
«ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – заявили в ФАС.
В настоящее время при наличии оснований ФАС принимает меры реагирования, предусмотренные законом, добавили в ведомстве.
Сейчас мессенджер Telegram официально не заблокирован. Роскомнадзор применяет к нему меры по замедлению стабильной работы. Пользователи жалуются на долгую загрузку медиа и чатов. СМИ со ссылкой на источники пишут, что мессенджер могут полностью заблокировать в апреле. В Роскомнадзоре, комментируя эти сообщения, заявили «Ведомостям», что им пока нечего добавить к ранее опубликованной информации.
В 2025 г. на Telegram пришлось 30–40% рекламы у блогеров. Весь сегмент инфлюенс-маркетинга в 2025 г., по разным индустриальным оценкам, составил 50–60 млрд руб. Российский рекламный рынок с учетом сегмента e-com и ритейл-медиа в 2025 г. вырос на 19–35% к 2024 г. до 1,4–1,9 трлн руб. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты не ждали массового и резкого сокращения рекламных вложений в интеграции, размещаемые в Telegram, так как для российских рекламодателей сейчас нет эффективной альтернативы.
В среднем в сутки в мобильную и десктопную версии Telegram в декабре 2025 г. заходило 74,3 млн россиян старше 12 лет, по этому показателю платформа была лидером среди мессенджеров. Месячная аудитория Telegram за указанный период, составила 93,6 млн человек. В январе, по данным Mediascope, аудитория Telegram составила 95,978 млн человек. Мессенджер впервые обогнал WhatsApp, показатели которого составили 89,418 млн человек. Замыкает тройку лидеров Max с показателем 73,728 млн.