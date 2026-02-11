Эксперты прогнозируют мягкое падение рекламы в Telegram из-за его ограничений

Для российских рекламодателей сейчас нет эффективной альтернативы Telegram, солидарны Кукса, Ящук и Долгова. Концептуально, по словам Ящука, к нему близок Max, но в российском мессенджере пока нет развитой инфраструктуры, в том числе большого количества каналов, а значит, и сопоставимого с Telegram объема и качества рекламного инвентаря. При значительном росте установок приложения Max на старте число заходов и активность внутри приложения на текущем этапе оставляет желать лучшего, добавляет Планина. А значит, сейчас Max может забрать часть экспериментальных бюджетов, но не существенную долю сегмента, считает Долгова.