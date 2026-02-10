Wildberries впервые вошла в десятку лидеров по объему рекламы на ТВ

C 2023 г. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) оценивает бюджеты на ТВ-рекламу только в составе сегмента видео, куда также входят бюджеты на рекламу в онлайн-видео. В январе – сентябре 2025 г. видеосегмент увеличился на 8% по сравнению с тем же периодом 2024 г. до 205–207 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), весь рекламный рынок – на 8% до 680–685 млрд руб., следует из данных ассоциации. Оценку за полный 2025 год АКАР пока не представила.

Объем рекламы на телевидении в 2025 г. увеличился в денежном выражении на 20,7% по сравнению с 2024 г. до 307,7 млрд руб., считает представитель NMi Group. Более спокойную динамику фиксируют в Okkam, ГК «Родная речь», SkyAlliance и Starlink: по их данным, телевизионный сегмент вырос на 10–12% до 270,5–285,5 млрд руб. Одним из ключевых драйверов его роста остается повышение расценок на рекламные размещения, отмечают эксперты.