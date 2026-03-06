Крупные рекламные группы приостанавливают размещение рекламы в Telegram

В 2022 г. Роскомнадзор по решению суда заблокировал Instagram и Facebook (оба принадлежат американской компании Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Позднее, с 1 сентября 2025 г. в России вступил в силу официальный запрет размещения рекламы на ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в стране. Под него, в том числе, подпали Instagram и Facebook.

В конце июля 2024 г. о замедлении загрузки YouTube сообщил в своем Telegram-канале экс-глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн. «Деградация» видеохостинга, как пояснил он, связана с тем, что Google (владеет YouTube) после начала спецоперации перестал обслуживать в России серверы, на которых хранится «основной объем видеоконтента» платформы.

В августе 2025 г. Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . В ноябре 2025 г. служба сообщила, что начала «последовательно вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp». 10 февраля 2026 г. РКН заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».



