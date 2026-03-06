Газета
Главная / Медиа /

РКН назвал исчерпывающим разъяснение ФАС о рекламе в Telegram

Рекламу в мессенджере ведомство сочло незаконной
Ведомости

Роскомнадзор считает исчерпывающими разъяснения ФАС касательно рекламы на платформах, деятельность которых ограничена. Так в ведомстве ответили на вопрос, считается ли реклама в Telegram незаконной и будут ли оштрафованы все каналы, оказывающие такие услуги, вне зависимости от наличия маркировки.

5 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила «Ведомостям», что размещение рекламы в Telegram, WhatsApp, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также на YouTube нарушает закон о рекламе. Как пояснили в ведомстве, размещение рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ.

В 2025 г. доля рекламы у блогеров в Telegram составляла 30–40%. Согласно различным оценкам, весь сегмент инфлюенс-маркетинга в прошлом году достиг 50–60 млрд руб. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидали массового и резкого сокращения рекламы в Telegram: для российских рекламодателей сейчас нет эффективной альтернативы.

В настоящее время Telegram официально не заблокирован. Роскомнадзор применяет меры по замедлению стабильной работы мессенджера. Пользователи отмечают долгую загрузку медиа и чатов. По данным СМИ, Telegram могут полностью заблокировать в апреле. В Роскомнадзоре говорили «Ведомостям», что им пока нечего добавить к ранее опубликованной информации.

