РКН назвал исчерпывающим разъяснение ФАС о рекламе в Telegram

РКН назвал исчерпывающим разъяснение ФАС о рекламе в TelegramРекламу в мессенджере ведомство сочло незаконной
Роскомнадзор считает исчерпывающими разъяснения ФАС касательно рекламы на платформах, деятельность которых ограничена. Так в ведомстве ответили на вопрос, считается ли реклама в Telegram незаконной и будут ли оштрафованы все каналы, оказывающие такие услуги, вне зависимости от наличия маркировки.
5 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила «Ведомостям», что размещение рекламы в Telegram, WhatsApp, Instagram
В 2025 г. доля рекламы у блогеров в Telegram составляла 30–40%. Согласно различным оценкам, весь сегмент инфлюенс-маркетинга в прошлом году достиг 50–60 млрд руб. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидали массового и резкого сокращения рекламы в Telegram: для российских рекламодателей сейчас нет эффективной альтернативы.
В настоящее время Telegram официально не заблокирован. Роскомнадзор применяет меры по замедлению стабильной работы мессенджера. Пользователи отмечают долгую загрузку медиа и чатов. По данным СМИ, Telegram могут полностью заблокировать в апреле. В Роскомнадзоре говорили «Ведомостям», что им пока нечего добавить к ранее опубликованной информации.