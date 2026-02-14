Число подписчиков каналов в Max существенно выросло на минувшей неделе

Наиболее существенно за указанный период – на 21,7% до 160 514 человек – выросло количество подписчиков у канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». За ним следует канал «Два майора» с увеличением на 16% до 133 948 подписчиков. На 12,45% до 118 339 увеличилось количество подписчиков у канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова – «Настоящий Гладков», на 11,5% до 136 764 – у канала «Прямой эфир. Новости». На 9,3% до 332 687 этот показатель вырос у «Mash новости», на 8,7% до 138 169 – у канала «Москва 2026», на 8,2% до 827 695 – у канала «Мир сегодня с Юрием Подолякой». У оставшихся каналов из топ-10 динамика роста осталась в пределах 3–5%: количество подписчиков «Кухни наизнанку» увеличилось на 4,9% до 242 259 человек, «РИА новости» – на 4,4% до 467 349, а «RT на русском» – на 4% до 277 400.