Число подписчиков каналов в Max существенно выросло на минувшей неделе

Число подписчиков каналов в Max существенно выросло на минувшей неделеСерьезно увеличилась аудитория у военкоров, а массового переноса рекламных бюджетов эксперты пока не ожидают
Количество подписчиков крупных публичных каналов в мессенджере Max 12 февраля в среднем увеличилось на 10,1% к аналогичному показателю 9 февраля, следует из данных аналитического сервиса MaxStat.ru. Этот показатель в два-три раза выше темпа недельного роста (3–5%) крупных каналов, который фиксировался до февраля 2026 г., отметил представитель сервиса.
Наиболее существенно за указанный период – на 21,7% до 160 514 человек – выросло количество подписчиков у канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». За ним следует канал «Два майора» с увеличением на 16% до 133 948 подписчиков. На 12,45% до 118 339 увеличилось количество подписчиков у канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова – «Настоящий Гладков», на 11,5% до 136 764 – у канала «Прямой эфир. Новости». На 9,3% до 332 687 этот показатель вырос у «Mash новости», на 8,7% до 138 169 – у канала «Москва 2026», на 8,2% до 827 695 – у канала «Мир сегодня с Юрием Подолякой». У оставшихся каналов из топ-10 динамика роста осталась в пределах 3–5%: количество подписчиков «Кухни наизнанку» увеличилось на 4,9% до 242 259 человек, «РИА новости» – на 4,4% до 467 349, а «RT на русском» – на 4% до 277 400.
При этом количество публичных каналов в Max 12 февраля в сравнении с 9 февраля выросло на 3795 штук до 165 363, также следует из данных MaxStat.ru. Приватные каналы, доступ к созданию которых был открыт всем пользователям мессенджера 10 февраля, в расчет не включались.
На 12 февраля в Мax создано более 170 000 публичных каналов, их совокупная аудитория составляет 80,5 млн подписчиков, сообщили в пресс-службе мессенджера. В первые три дня с момента запуска приватных каналов, как отметили там же, был создано более 725 000 приватных каналов.
В ситуации регуляторной неопределенности часть аудитории начинает диверсифицировать источники контента и Max как сервис, концептуально близкий к Telegram, естественно, становится одной из точек тестирования, отмечает директор по производству креативного агентства Milestone (входит в группу компаний Starlink) Максим Мосяков.
Представитель Ассоциации блогеров и агентств (АБА) отметил, что на Max мигрирует преимущественно возрастная и региональная аудитория, поскольку именно на нее направлено наиболее активное продвижение мессенджера. В свою очередь Мосяков предположил, что в Max сейчас приходит и аудитория 25–45 лет. которая активно потребляет новостной и общественно-политический контент.
При этом умеренный рост количества публичных каналов, вероятно, говорит о том, что авторы занимают выжидательную позицию, поскольку для многих из них Telegram стал основной площадкой по охвату и монетизации, считает Мосяков. Кроме того, значительная часть из них выстроила параллельное присутствие во «В контакте», где инфраструктура продвижения и рекламные инструменты более зрелые, добавляет он.
В 2025 г. на Telegram пришлось 30–40% сегмента инфлюенс-маркетинга (рекламы у блогеров), оценили директор дивизиона Creative рекламной группы Kokoc Group Василий Ящук и сопредседатель комитета по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Александр Кукса. Весь сегмент инфлюенс-маркетинга в 2025 г., по разным индустриальным оценкам, составил 50–60 млрд руб., отмечали ранее в АБА.
Объем рекламных интеграций в Max на конец 2025-го начало 2026 г. в оптимистичном сценарии можно оценить в несколько сотен миллионов рублей, что на текущий момент «не сопоставимо с объемами рекламы в Telegram», оценивает Мосяков. По его словам, сейчас размещения в мессенджере носят преимущественно тестовый характер: площадку в первую очередь пробуют такие категории рекламодателей, как финтех, e-commerce и телеком, знает Мосяков. Кроме того, активно пробуют размещения в Max компании из госсектора и производители продуктов питания, говорит представитель АБА.
10 февраля Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». В среднем в месяц в мобильную и десктопную версии Telegram в декабре 2025 г. заходило 93,6 млн россиян старше 12 лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope. У Max за тот же период месячная аудитория составила 70 млн человек.
В краткосрочной перспективе Мосяков не ожидает массового переноса рекламных бюджетов из Telegram в Max, поскольку пока рекламодатели будут оценивать устойчивость аудитории мессенджера, прозрачность его метрик и развитие рекламного инструментария на площадке, говорит эксперт.
Max потенциально способен аккумулировать как минимум 10–15% рынка инфлюенс-маркетинга, резюмирует представитель АБА: «Но какой показатель будет реально достигнут по итогу 2026 г., зависит от качества работы команды мессенджера и регулирования».