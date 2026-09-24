Решетников спрогнозировал курс доллара в 2026 году на уровне 79,5 рубля
Средний курс доллара в 2026 г. составит 79,5 рубля за счет укрепления валюты во II и III кварталах. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания кабмина.
«На 2027–2029 гг. мы сохраняем прогноз постепенного ослабления рубля», – заявил министр.
Также он отметил, что ведомство ожидает существенного увеличения потребительского спроса в России на 4,1%. По его словам, реальные денежные доходы в 2026–2027 гг. вырастут на 0,8 и 1,5%. Кроме того, глава министерства дополнил, что к 2029 г. их рост может ускориться до 2,8%.
23 сентября Банк России установил официальный курс доллара на 24 сентября на отметке 84,4 руб., повысив его на 0,33 руб. Рубль с начала года демонстрировал волатильность, перейдя к ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он ослаб к доллару с 79,5 до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца).
Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец 31 августа сообщила «Ведомостям», что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года.