Решетников спрогнозировал курс доллара в 2026 году на уровне 79,5 рубля

Также он отметил, что ведомство ожидает существенного увеличения потребительского спроса в России на 4,1%. По его словам, реальные денежные доходы в 2026–2027 гг. вырастут на 0,8 и 1,5%. Кроме того, глава министерства дополнил, что к 2029 г. их рост может ускориться до 2,8%.