ЦБ немного повысил курс доллара – до 84,4 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 24 сентября на отметке 84,4 руб., повысив его на 0,33 руб.
Евро подорожал на незначительные 0,15 руб. – до 96,74 руб. Юань вырос на 0,03 руб. до 12,56 руб.
Официальный курс доллара на 23 сентября составляет 84,07 руб., евро – 96,59 руб., юаня – 12,53 руб.
Рубль с начала года демонстрировал высокую волатильность, перейдя к устойчивому ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он опустился с 79,5 до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца).
Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец в разговоре с «Ведомостями» заявила, что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года, допускает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко.