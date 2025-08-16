CNN: США направили армию для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке
США направляют в воды Латинской Америки и Карибского бассейна более 4000 морских пехотинцев, атомную подводную лодку, разведывательный самолет, несколько эсминцев и ракетный крейсер в рамках борьбы с наркокартелями, сообщил CNN со ссылкой на двух представителей министерства обороны Соединенных Штатов.
Источник CNN рассказала, что меры направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны наркотеррористических организаций в регионе. Передислокация военных сил проводится в течение последних трех недель.
Другой источник заявил, что наращивание военной мощи в Карибских водах носит преимущественно демонстративный характер, а не намерение проводить точечные удары по картелям. Однако такое количество военных сил предоставляет командованию США широкий спектр действий в случае, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ действовать.
8 августа Трамп направил директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, которые администрация американского лидера считает террористическими организациями.