Axios: Трамп может готовиться к смену режима в Венесуэле
Борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в Венесуэле. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп приказал отправить семь военных кораблей с 4500 военнослужащими к берегам Венесуэлы, пишет издание.
«Официально они находятся там для борьбы с наркоторговлей. Но пресс-секретарь Каролин Ливитт в четверг раскрыла двусмысленность миссии, отметив, что США считают [Николаса] Мадуро “беглым главой наркокартеля”, а не законным президентом Венесуэлы», – отмечается в материале.
Неназванный представитель администрации президента США заявил, что это может быть «вторая часть Норьеги», подразумевая операцию американских военных 1989 г. о поимке президента Панамы Мануэля Норьеги. Собеседник издания отметил, что решение о дальнейших действиях принимает президент, но Мадуро «должен быть готов к любым неожиданностям».
О намерении новой администрации сменить режим в Венесуэле писала Axios еще до вступления Трампа в должность. 19 января издание сообщило, что Мадуро мог бы пойти по пути недавно свергнутого сирийского президента Башара Асада. При этом, смена режима не обязательно означает военные действия.