Axios: команда Трампа намерена организовать смену власти в Венесуэле
Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет добиться смены власти в Венесуэле и ухода с поста президента Николаса Мадуро, передает портал Axios со ссылкой на источник в команде Трампа.
Там заявили, что Мадуро мог бы пойти по пути недавно свергнутого сирийского президента Башара Асада. Смена режима не обязательно означает военные действия, отметил собеседник портала.
«Мы бы нисколько не возражали против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – сказал Axios советник Трампа.
Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после того, как действующий президент Джо Байден «в последнюю минуту» принял решение ослабить ограничения США в отношении Кубы, указывает портал. Остров, как отмечается в материале, является ближайшим союзником Венесуэлы и старейшим врагом США в Латинской Америке.
Государственный департамент США в январе увеличил размер вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Мадуро и назначенного им министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, до $25 млн.
10 января 62-летний Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. Выборы прошли 28 июля 2024 г. Политик, возглавляющий страну с 2013 г., получил 51% голосов. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал 43% голосов. США усомнились в результатах выборов и признали победителем Уррутию.