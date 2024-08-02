Почему США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы

Почему США опять не хотят признавать Мадуро президентом ВенесуэлыСанкции против Каракаса сохранятся, а добыча нефти будет восстанавливаться медленно
США признали победителем прошедших в конце июля президентских выборов в Венесуэле не действующего президента Николаса Мадуро, а кандидата от оппозиционной «Единой платформы» бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Об этом говорится в опубликованном 2 августа по московскому времени официальном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
«Исходя из неопровержимых доказательств, Соединенным Штатам, а главное – народу Венесуэлы, понятно, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал большинство голосов на президентских выборах», – цитирует ведомство Блинкена.
Среди доводов такого решения госсекретарь привел отсутствие доказательств быстрого объявления победы Мадуро и то, что Национальный избирательный совет страны (CNE) «до сих пор не опубликовал дезагрегированные данные [голосования], несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества».
CNE 29 июля объявил Мадуро победителем по итогам подсчета 80% голосов, и больше не публиковал данных. Глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес объяснил невозможность обработки всего объема сбоем из-за хакерской атаки.
В то же время, по словам Блинкена, оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней для подсчета голосов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле. В них, утверждает госсекретарь, доказывается, что Гонсалес Уррутия получил большинство голосов «с непреодолимым отрывом».
Почему США вновь отказали Мадуро в легитимности
Это уже второй раз, когда Вашингтон отказывает Мадуро в легитимности. В январе 2019 г. во время антиправительственных протестов тогдашний спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. США во главе с президентом Дональдом Трампом (2017-2021 гг.) признали Гуайдо и даже дали ему доступ к венесуэльским активам, замороженным в США. В целом Гуайдо признали президентом страны больше 50 стран.
Но в итоге это ни к чему не привело: Гуайдо проживал в эмиграции, Мадуро правил страной. Сами США отозвали признание Гуайдо 4 января 2023 г.
Первые несколько дней после июльского голосования в Вашингтоне выражали лишь обеспокоенность ситуацией в Венесуэле и сомнения по поводу официальных результатов CNE. По данным совета, на середину 29 июля по Москве, Мадуро набрал 51% голосов, а Гонсалес – 44,2%. При этом явка по сравнению с последними выборами значительно увеличилась – с 45,73% в 2018 г. до 59% в 2024 г. Оппозиция утверждает, что Гонсалес набрал 67% голосов.
В связи с отказом оппозиции признать официальные результаты, в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы начались протесты. Счет пострадавшим в столкновениях сторонников оппозиции с силовиками приближается к сотне, погибли не менее 20 человек. Более тысячи протестующих задержано. Как сообщило агентство Associated Press, группа неизвестных в масках в ночь на 2 августа совершила нападение на штаб-квартиру лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.
Решение США признать победу соперника Мадуро последовало в период сравнительного спада напряжения в отношениях двух стран. Налаживая в 2022-2023 гг. диалог с Каракасом, администрация президента США Джо Байдена пыталась решить несколько задач. Одна из них – увеличение предложения нефти на мировых рынках. На фоне начала спецоперации на Украине цены на топливо в США росли, а исторический пик в $5 за галлон бензина был достигнут к июню 2022 г. (в июле 2024 цены опустились на отметку в $3,5 за галлон).
Вторая цель – снижение темпов нелегальной миграции из Южной Америки в США, так как Венесуэла в последние годы стала одной из стран в регионе с наибольшим оттоком населения. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 2014 г. по апрель 2024 г. Венесуэлу покинуло 7,7 млн человек (сейчас население страны составляет приблизительно 28 млн). По приблизительным данным Американской федерации за реформу миграционной политики, в 2023 финансовом году служба таможенного и пограничного контроля США зарегистрировала 334 914 граждан Венесуэлы, нелегально проникших на территорию США, что на 77% больше, чем в 2022 г.
Но нынешняя позиция США по Венесуэле продиктована внутриполитическими интересами демократической партии, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Эксперт полагает, что этот шаг будет подан администрацией Байдена как защита демократических ценностей и демонстрация силы: «Это может дать вероятному партийному кандидату на ноябрьских президентских выборах вице-президенту США Камале Харрис дополнительные политические очки».
Дополнительной серьезной эскалации, по мнению Ярыгина, ждать не следует. После выборов, вне зависимости от результатов, с Венесуэлой снова попытаются договориться, если понадобится увеличение предложения нефти на рынке, полагает он. При этом, от Харрис Мадуро может ждать даже большего конструктива, чем от Трампа. Последний может и пойдет на диалог, но пока неясно, на каких условиях, говорит Ярыгин.
Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик полагает, что по итогам этой ситуации Мадуро скорее всего опять сохранит власть, а оппозиции придется смириться. «Сценарий знакомый, и итог, вероятно, будет тот же самый», – сказал ученый.
Санкции, нефть и ее добыча
Попытки Каракаса и Вашингтона договориться по санкциям в последние два года осложнились еще до президентских выборов. В конце января 2024 г. США возобновили санкции против Венесуэлы в золотодобывающем секторе, а в апреле – в нефтегазовом. Эти ограничения были приостановлены в октябре 2023 г. на полгода. Предполагалось, что лицензия для венесуэльских нефтяников будет продлена только в случае выработки «дорожной карты выборов» и общих договоренностей между Мадуро и оппозицией.
Но 26 января Верховный суд Венесуэлы оставил в силе ограничения на возможность участвовать в выборах в отношении Мачадо, установленные в июне 2023 г. (ей запретили занимать официальные должности на 15 лет). Это решение и было одной из причин возобновления санкционного режима.
Но тогда администрация Байдена позволила некоторым американским нефтекомпаниям временно продолжить деятельность в Венесуэле, несмотря на ограничения. Например, возможность работать там осталась у Chevron. Кроме того, до 15 ноября минфин США продлил лицензии нефтесервисных компаний Halliburton, SLB и Baker Hughes. На пресс-конференции в госдепе 29 июля один из представителей администрации Байдена заявил, что пока США не рассматривают вариант приостановки этих лицензий.
США могут ввести новые санкции и активизируют давление по линии СМИ, попытаются подключить своих союзников точно так же, как это было в 2019 г., допускает Сокольщик.
Добыча нефти в Венесуэле за первую половину 2024 г. выросла на 70 000 барр./сутки – с 760 000 до 830 000 барр./сутки, по данным минэнерго США. Это более чем вдвое выше многолетнего минимума, зафиксированного в сентябре 2020 г., когда на фоне санкций и пандемии коронавируса добыча нефти в Венесуэле сократилась до 340 000 барр./сутки. Но даже нынешнее восстановление более чем в четыре раза меньше исторического максимума 1998 г. в 3,45 млн барр./сутки, но тогда в стране масштабно работали западные нефтяники.
Нефтяная отрасль Венесуэлы сможет восстановиться только в случае снятия санкций и гарантий прав собственности иностранных инвесторов со стороны правительства, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, нефтяной сектор страны нуждается в масштабных инвестициях, их будет сложно быстро вернуть из-за развала нефтедобывающей инфраструктуры. При этом возможность привлекать внешние ресурсы ограничивается наличием у венесуэльских нефтяников конкурентов в Бразилии, Аргентине и Гайане, добавляет Родионов.
«Без гарантий прав собственности и иностранных инвесторов венесуэльскую отрасль будет ждать медленная смерть, которая не станет трагедией для стран-потребителей. Будущее нефтяной индустрии страны полностью зависит от исхода нынешнего политического кризиса», – резюмировал эксперт.