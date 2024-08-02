Почему США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы

Вторая цель – снижение темпов нелегальной миграции из Южной Америки в США, так как Венесуэла в последние годы стала одной из стран в регионе с наибольшим оттоком населения. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 2014 г. по апрель 2024 г. Венесуэлу покинуло 7,7 млн человек (сейчас население страны составляет приблизительно 28 млн). По приблизительным данным Американской федерации за реформу миграционной политики, в 2023 финансовом году служба таможенного и пограничного контроля США зарегистрировала 334 914 граждан Венесуэлы, нелегально проникших на территорию США, что на 77% больше, чем в 2022 г.