Что значит победа Мадуро на выборах в Венесуэле

При этом опросы независимой компании ORC Consultores (аффилирована с венесуэльской оппозицией) от 17 июля оценивали шансы Гонсалеса на победу в 59,6% голосов, а Мадуро – около 12,5%. Главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец полагает, что даже официальный результат в 51% для чавистов – «плохие новости» в плане эрозии социальной базы. «Получение оппозиционным кандидатом 44% – тревожный звонок для Мадуро, ведь будь на его месте более известная персона, голосов за него отдали бы еще больше. В целом это и так хороший результат, но теперь дело за оппозицией: сумеет ли она его капитализировать», – говорит Хейфец. Он отметил, что, судя по их реакции, возможно, противники Мадуро слишком поверили предварительным социологическим опросам, предрекавшим им победу.