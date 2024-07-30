Что значит победа Мадуро на выборах в Венесуэле

Что значит победа Мадуро на выборах в ВенесуэлеОппозиция отрицает поражение
Действующий президент Венесуэлы, кандидат от Единой социалистической партии (PSUV) Николас Мадуро победил на прошедших 28 июля выборах главы государства с предварительным результатом в 51,2%. Он получает возможность в третий раз с 2013 г. занять пост еще на шесть лет. Соперник, объединенный оппозиционный кандидат, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа из Демократической унитарной платформы набрал 44,2%. Это 29 июля сообщил председатель Национального избирательного совета (CNE) Венесуэлы Элвис Аморосо.
«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», – заявил глава предвыборного штаба Мадуро Хорхе Родригес (цитата по Venezuela News). При этом одна из лидеров венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которой после победы на оппозиционных праймериз венесуэльский суд запретил участвовать в выборах, назвала соперника Мадуро настоящим «избранным президентом». Она не признала победу действующего главы государства на выборах. По словам Мачадо, оппоненты Мадуро будут пытаться опротестовать оглашенные итоги.
Первым иностранным государством, однозначно не признавшим результаты венесуэльских выборов, стала Аргентина: ее президент Хавьер Милей заявил о «сокрушительной победе оппозиции». Позже отказалось признавать результаты выборов и Перу, отозвав своего посла из Каракаса. Кроме того, МИДы латиноамериканских стран – Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора – выступили с совместным заявлением, где выразили обеспокоенность ходом выборного процесса в Венесуэле. Министерство иностранных дел последней заявило, что эти девять стран Латинской Америки попытались вмешаться в выборы.
У возобновивших в апреле санкции против нефтяного сектора Каракаса США, по выражению американского госсекретаря Энтони Блинкена, есть «серьезные опасения», что результаты выборов «не отражают волю народа». Но прямо отказываться от их признания в Вашингтоне пока не стали, тем более что еще в начале июля Мадуро заявлял о намерении возобновить переговоры с американцами.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель констатировал, что народ Венесуэлы «мирно и массово проголосовал за будущее своей страны» и «нужно уважать его волю». При этом он отметил, что «крайне важно обеспечение полной прозрачности избирательного процесса», так что окончательно ЕС еще не признал результаты. Власти латиноамериканских Боливии, Гондураса, Кубы и Никарагуа поздравили Мадуро с победой. Направили поздравления президент России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, а также МИДы Китая, Ирана и некоторых других стран.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты пришли к согласию, что венесуэльские выборы показали высокий уровень конкурентности и способность оппозиции консолидироваться. Ее представители смогли впервые за 10 лет «исторически мобилизоваться» и прийти к согласию в отношении общего и ранее мало кому известного кандидата, несмотря на давление властей, в частности, в виде запрета на участие популярной Мачадо.
При этом аналитики разделились в оценках успешности, неуспешности Мадуро, его оппонентов и их перспектив.
Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь считает, что собранные оппозицией голоса значительны, но действующий президент все же смог мобилизовать избирателей. Розенталь также полагает, что Мадуро готов пойти на уступки оппозиции ради снятия санкций США и нормализации экономической ситуации, которая остается тяжелой: Венесуэла мировой лидер по уровню инфляции, хотя в 2023 г. он снизился с 305 до 193%. «Проблема в том, что момент для оппозиции сейчас упущен. В ближайшие месяцы и даже год будет сложно ждать каких-то договоренностей без наличия конкретного предмета для диалога, парламентские выборы нескоро, а американцы пока осторожны в выражении ими признания или непризнания результатов», – говорит он.
При этом опросы независимой компании ORC Consultores (аффилирована с венесуэльской оппозицией) от 17 июля оценивали шансы Гонсалеса на победу в 59,6% голосов, а Мадуро – около 12,5%. Главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец полагает, что даже официальный результат в 51% для чавистов – «плохие новости» в плане эрозии социальной базы. «Получение оппозиционным кандидатом 44% – тревожный звонок для Мадуро, ведь будь на его месте более известная персона, голосов за него отдали бы еще больше. В целом это и так хороший результат, но теперь дело за оппозицией: сумеет ли она его капитализировать», – говорит Хейфец. Он отметил, что, судя по их реакции, возможно, противники Мадуро слишком поверили предварительным социологическим опросам, предрекавшим им победу.
«Оппозиция уже совершила серьезную ошибку, отказавшись заранее договориться с опорой Мадуро – силовиками, дав им гарантии безопасности», – полагает Хейфец. Он также склонен считать, что американцы, делавшие ставку на победу оппозиции, пока воздержавшиеся от однозначной оценки результатов, в итоге не признают их и не будут отменять или облегчать санкции, сославшись на то, что транспарентность голосования в конечном счете не обеспечена – что являлось условием для облегчения рестрикций. «Но в вопросе санкций многое зависит и от итогов выборов в самих США. Хотя представить облегчение давления на Каракас в случае избрания Дональда Трампа пока тяжело», – заключает Хейфец.