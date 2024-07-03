Николас Мадуро заявил о намерении Венесуэлы возобновить переговоры с США

Николас Мадуро заявил о намерении Венесуэлы возобновить переговоры с СШАОн хочет уйти от тайных встреч и предложить вновь обменять санкции на уступки оппозиции
Венесуэла и США возобновят переговоры в преддверии выборов в латиноамериканской стране, которые должны состоятся 28 июля. Об этом венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». «Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров», – заявил президент республики в эфире.
Как отметил Мадуро, такой прямой диалог должен быть публичным во избежание манипуляций. «Мы больше не будем встречаться тайно, мы увидели, что проведение тайных встреч только поощряет спекуляции и слухи. По этой причине мы проведем круглый стол, чтобы вся страна и международное сообщество своими глазами увидели, что в Венесуэле царят мир и понимание», – отметил Мадуро. Ранее, как писала газета El Pais, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес и старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США Хуан Гонсалес встретились в столице Катара Дохе для обсуждения положения дел в республике. Участники встречи обсудили освобождение заключенных и необходимость нормализации политической жизни в Венесуэле
По данным Bloomberg, Мадуро и США будут договариваться о том, что в обмен на электоральные гарантии – т. е. допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Венесуэле и обеспечение прозрачности этих выборов – Вашингтон снимет санкции с республики. Они были введены в 2019 г. после масштабных протестов, по итогам которых США признали лидером страны спикера парламента Хуана Гуайдо. Объектом рестрикций в первую очередь стала государственная нефтяная компания PdVSA. Ей было запрещено перечисление на счета средств из США, где реализовывалась основная часть экспортируемой компанией нефти. Возможность владения тремя НПЗ компании на американской территории была заблокирована. Блокировке также подверглись активы компании на общую сумму $7 млрд.
В октябре 2023 г. санкции были смягчены. Поводом для этого стало соглашение о выборах 2024 г., достигнутое между правительством и оппозицией. Тогда по итогам встречи на Барбадосе зафиксировано право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах, а для всех участников выборов предоставлялись гарантии. Как сообщил минфин США, в ответ на эти «демократические события» Вашингтон издал генеральные лицензии, разрешающие операции с участием нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы.
Но 17 апреля 2024 г. санкции были возобновлены: продлевать генлицензии США не стали. Причиной стал запрет суда главному венесуэльскому оппозиционному кандидату – победителю праймериз Марии Корине Мачадо участвовать в выборах в течение 15 лет. Теперь на предстоящих 28 июля выборах Мадуро предстоит соревноваться со сторонником Мачадо, бывшим послом Венесуэлы в Аргентине Эдмундо Гонсалесом. Как сообщала в июне газета El Pais, Гонсалес намерен набрать около 50% голосов, в то время как за Мадуро готовы проголосовать от 22 до 25% избирателей.
Оппозиция в Венесуэле смогла преодолеть свою традиционную и давнюю раздробленность и выдвинуть единого кандидата, говорит эксперт Российского совета по международным делам Татьяна Русакова. В свою очередь рейтинг Мадуро явно недостаточен для выборов, а координация оппозиции после блокировки участия Мачадо для него стала неожиданностью, продолжает Русакова. С ней не согласен директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. По его мнению, несмотря на более высокие рейтинги у Гонсалеса, ведущего свою кампанию агрессивно, пока у Мадуро все еще хорошие шансы на победу.
Мотивация действующего венесуэльского лидера возобновить переговоры с США очевидна – это демонстрация готовности к диалогу для снятия болезненных финансовых и технологических санкций, говорит Розенталь. Каракасу необходимо закрепление возвращения объемов добычи нефти на уровне 2019 г., что, в свою очередь, нужно для успокоения рынков и потенциальных инвесторов, придания им уверенности в продолжении диалога с США и оппозицией после выборов, добавляет Русакова. По итогам января 2019 г. добыча нефти в Венесуэле составляла 1,1 млн барр./сутки. По данным за 1 июля добыча нефти снова едва достигла 1 млн барр./сутки
Но на деле вряд ли у США и Венесуэлы при нынешних властях есть предмет для переговоров, полагает Розенталь. «Каракасу нечего предложить Вашингтону. Мадуро едва ли способен выполнить потенциальные электоральные гарантии – допустить оппозиционных кандидатов на выборы и обеспечить их прозрачность. Как итог, между США и нынешней Венесуэлой могут быть контакты, но к прорыву в отношениях это не приведет», – заключает латиноамериканист.