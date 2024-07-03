Николас Мадуро заявил о намерении Венесуэлы возобновить переговоры с США

По данным Bloomberg, Мадуро и США будут договариваться о том, что в обмен на электоральные гарантии – т. е. допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Венесуэле и обеспечение прозрачности этих выборов – Вашингтон снимет санкции с республики. Они были введены в 2019 г. после масштабных протестов, по итогам которых США признали лидером страны спикера парламента Хуана Гуайдо. Объектом рестрикций в первую очередь стала государственная нефтяная компания PdVSA. Ей было запрещено перечисление на счета средств из США, где реализовывалась основная часть экспортируемой компанией нефти. Возможность владения тремя НПЗ компании на американской территории была заблокирована. Блокировке также подверглись активы компании на общую сумму $7 млрд.